В Аргентине начали отзывать ВНЖ россиян

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребёнка и уехали из страны. Об этом сообщила директор ведомства Флоренсия Кариньяно в беседе с телеканалом C5N.

"То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребёнок аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами [Аргентины], чем внутри [страны]", — сказала она.

Как уточнила Кариньяно, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные о приостановлении ВНЖ, так как человек пробыл в стране лишь месяц и больше никогда не приезжал. По её словам, ведомство в любом случае отменит вид на жительство, даже если суд решит предоставить гражданство таким россиянам.

Как сообщает РИА "Новости", при этом 14 россиян собрались у здания правительства в Буэнос-Айресе в поддержку беременных соотечественниц, которые застряли в аэропорту. Некоторые из активистов держат в руках плакаты с лозунгом: "Быть беременной — это не преступление". Накануне в местных телеграм-каналах стали появляться призывы прийти на такую акцию. Вместе с тем россияне собрали все нужные вещи для беременных в аэропорту, женщины их получат сегодня же.