Астрофизик нашёл объяснение НЛО в небе над Китаем

Светящиеся шары в небе над Китаем могут быть простым фейерверком. Таким мнением поделился заведующий учебной обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский.

"Я думаю, что это фейерверк. Китайцы — мастера фейерверков", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, небесная феерия, в которой многие увидели происки инопланетян, уж очень похожа на фейерверк "Лестница в небо". Там тоже появляется светящаяся цепочка, элементы которой поочерёдно вспыхивают. Эксперт исключил, что увиденное может оказаться спутниками Starlink, у которых другие яркость и скорость.