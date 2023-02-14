Астрофизик нашёл объяснение НЛО в небе над Китаем
Астрофизик Невский считает обычным фейерверком НЛО в небе над Китаем
Светящиеся шары в небе над Китаем могут быть простым фейерверком. Таким мнением поделился заведующий учебной обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский.
"Я думаю, что это фейерверк. Китайцы — мастера фейерверков", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По его словам, небесная феерия, в которой многие увидели происки инопланетян, уж очень похожа на фейерверк "Лестница в небо". Там тоже появляется светящаяся цепочка, элементы которой поочерёдно вспыхивают. Эксперт исключил, что увиденное может оказаться спутниками Starlink, у которых другие яркость и скорость.
Напомним, в Китае замечены странные светящиеся объекты в небе, метеорологи не смогли дать объяснения явлению, а власти заявили, что никаких военных испытаний и учений в этом районе не проводилось. Пользователи выдвигали самые разные предположения, вплоть до появления НЛО.
Twitter / Ifeng News