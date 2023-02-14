Площадь в Берне оцепили из-за "подозрительной машины", её осматривает робот-сапёр

В Швейцарии полиция проводит масштабную операцию из-за подозрительного мужчины в центре Берна рядом с Федеральным дворцом конфедерации, в котором находятся парламент и правительство. Об этом правоохранительные органы страны рассказали на своей странице в Twitter.

В Берне полиция остановила подозрительного мужчину. Фото © Twitter / Didier Kottelat

"Сейчас мы дежурим в Берне из-за подозрительного поведения мужчины. Он был остановлен. Из-за его автомобиля городская площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты из соображений безопасности, в том числе для общественного транспорта", — говорится в заявлении.

Нарушитель уже задержан, только в чём именно заключались его подозрительные действия, не уточняется. На публикуемых в Сети кадрах видно, что его машина досматривается с помощью робота-сапёра. Предположительно, речь может идти о перевозке взрывчатки. Полиция также сообщила об эвакуации людей из нескольких зданий поблизости с местом инцидента, район оцеплен.