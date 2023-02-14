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14 февраля, 15:58

Площадь в Берне оцепили из-за "подозрительной машины", её осматривает робот-сапёр

Полиция оцепила площадь в Берне из-за "подозрительного мужчины" и его автомобиля

<p>В Берне полиция остановила подозрительного мужчину. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/didierkottelat/status/1625513150505271300/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Didier Kottelat</a></p>

В Берне полиция остановила подозрительного мужчину. Фото © Twitter / Didier Kottelat

В Швейцарии полиция проводит масштабную операцию из-за подозрительного мужчины в центре Берна рядом с Федеральным дворцом конфедерации, в котором находятся парламент и правительство. Об этом правоохранительные органы страны рассказали на своей странице в Twitter.

В Берне полиция остановила подозрительного мужчину. Фото © Twitter / Didier Kottelat

В Берне полиция остановила подозрительного мужчину. Фото © Twitter / Didier Kottelat

"Сейчас мы дежурим в Берне из-за подозрительного поведения мужчины. Он был остановлен. Из-за его автомобиля городская площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты из соображений безопасности, в том числе для общественного транспорта", — говорится в заявлении.

Нарушитель уже задержан, только в чём именно заключались его подозрительные действия, не уточняется. На публикуемых в Сети кадрах видно, что его машина досматривается с помощью робота-сапёра. Предположительно, речь может идти о перевозке взрывчатки. Полиция также сообщила об эвакуации людей из нескольких зданий поблизости с местом инцидента, район оцеплен.

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Ранее сообщалось, что на юго-западе Парижа неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона дома. Округ был оцеплен, а жителей призвали не появляться в этом районе города.

Татьяна Миссуми
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