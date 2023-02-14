Зачем в носу растут волосы и можно ли их вырывать
Дерматовенеролог Базанова: Волосы в носу не позволяют бактериям проникнуть в лёгкие
Растущие в носу волоски многие считают чем-то неэстетичным, однако они выполняют определённую функцию и защищают дыхательные пути. Об этом рассказала "Газете.ru" дерматовенеролог клиники МЕДСИ Арина Базанова.
"Работая как фильтр, волосы в носу препятствуют попаданию мелких частиц пыли, микроорганизмов и бактерий в дыхательные пути", — объяснила врач.
Помимо этого волосяной покров в носу согревает поступающий в ноздри воздух. Базанова категорически не рекомендует полностью удалять волосы из носа, но если это важно из эстетических соображений, можно избавиться только от тех волосков, которые видно.
Кроме того, удалять волосы в носу можно только ножницами. Если пользоваться пинцетом или воском, это может привести к повреждениям слизистой и заражению золотистым стафилококком.
Ранее отоларинголог Зайцев заявил, что вырывание волос из носа может привести к смертельным заболеваниям. На повреждённом месте может появиться нагноение, а в запущенных случаях это станет угрозой для головного мозга.
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