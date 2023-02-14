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14 февраля, 17:31
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Зеленскому и главкому ВСУ предрекли аутодафе после потери Артёмовска

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому может грозить свержение после потери Артёмовска

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock</p>

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock

Потеря Артёмовска (Бахмута) украинской армией поднимет в стране волну недовольства, которое может грозить президенту Владимиру Зеленскому свержением, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Если произойдёт окружение украинских войск в Артёмовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить", — сказал он в эфире своего ютуб-канала.

По мнению Соскина, лидера Незалежной вместе с его соратниками — главой офиса президента Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Валерием Залужным — в таком случае ждёт очень быстрое аутодафе.

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В минувшую пятницу немецкое издание Bild опубликовало заявление американского политолога и геостратега Джорджа Фридмана о том, что конфликт на Украине движется к своей кульминации. Эксперт подчеркнул, что украинская армия теряет способность сдерживать наступление ВС РФ.

Ирина Фальке
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