Зеленскому и главкому ВСУ предрекли аутодафе после потери Артёмовска
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому может грозить свержение после потери Артёмовска
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock
Потеря Артёмовска (Бахмута) украинской армией поднимет в стране волну недовольства, которое может грозить президенту Владимиру Зеленскому свержением, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Если произойдёт окружение украинских войск в Артёмовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить", — сказал он в эфире своего ютуб-канала.
По мнению Соскина, лидера Незалежной вместе с его соратниками — главой офиса президента Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Валерием Залужным — в таком случае ждёт очень быстрое аутодафе.
В минувшую пятницу немецкое издание Bild опубликовало заявление американского политолога и геостратега Джорджа Фридмана о том, что конфликт на Украине движется к своей кульминации. Эксперт подчеркнул, что украинская армия теряет способность сдерживать наступление ВС РФ.