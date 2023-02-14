Белый дом допустил падение Бахмута
Представитель Белого дома Кирби не исключил отступление ВСУ из Артёмовска
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о продвижении российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в последние сутки-двое и не исключил отступление ВСУ из города. Вместе с тем он попытался преуменьшить значение перехода контроля над этим населённым пунктом.
"Русские постепенно продвигаются там в последние 24–48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падёт, это не будет иметь стратегическое значение для исхода [конфликта]", — заверил Кирби на брифинге.
Он отказался сообщить детали переговоров с Киевом о ситуации под Артёмовском, но заметил, что украинская сторона сама "решает, какие операции с какими ресурсами она должна вести". Кирби добавил, что "украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным".
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки недалеко от Артёмовска. Взятие этого населённого пункта, по его оценке, позволит отрезать группировку ВСУ от снабжения.
Getty Images / Andre Luis Alves