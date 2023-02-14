Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о продвижении российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в последние сутки-двое и не исключил отступление ВСУ из города. Вместе с тем он попытался преуменьшить значение перехода контроля над этим населённым пунктом.

"Русские постепенно продвигаются там в последние 24–48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падёт, это не будет иметь стратегическое значение для исхода [конфликта]", — заверил Кирби на брифинге.

Он отказался сообщить детали переговоров с Киевом о ситуации под Артёмовском, но заметил, что украинская сторона сама "решает, какие операции с какими ресурсами она должна вести". Кирби добавил, что "украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным".