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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 17:47
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Белый дом допустил падение Бахмута

Представитель Белого дома Кирби не исключил отступление ВСУ из Артёмовска

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о продвижении российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в последние сутки-двое и не исключил отступление ВСУ из города. Вместе с тем он попытался преуменьшить значение перехода контроля над этим населённым пунктом.

"Русские постепенно продвигаются там в последние 24–48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падёт, это не будет иметь стратегическое значение для исхода [конфликта]", — заверил Кирби на брифинге.

Он отказался сообщить детали переговоров с Киевом о ситуации под Артёмовском, но заметил, что украинская сторона сама "решает, какие операции с какими ресурсами она должна вести". Кирби добавил, что "украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным".

Зеленскому и главкому ВСУ предрекли аутодафе после потери Артёмовска
Зеленскому и главкому ВСУ предрекли аутодафе после потери Артёмовска

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки недалеко от Артёмовска. Взятие этого населённого пункта, по его оценке, позволит отрезать группировку ВСУ от снабжения.

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Getty Images / Andre Luis Alves

Андрей Бражников
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