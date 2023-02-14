ВСУ перебросили тысячи бойцов на Запорожье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю перебросили тысячи бойцов на Запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас, буквально за неделю их [бойцов ВСУ] количество увеличилось почти на 5 тысяч, это много", — сказал он в эфире "Радио России".

По его оценке, совсем недавно численность группировки ВСУ на этом направлении составляла 20 тысяч человек. Тем не менее Запорожская линия боевого соприкосновения остается "статичной", заключил Рогов.