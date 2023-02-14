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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 18:04
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ВСУ перебросили тысячи бойцов на Запорожье

Рогов заявил о переброске 5 тысяч бойцов ВСУ на Запорожское направление

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю перебросили тысячи бойцов на Запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас, буквально за неделю их [бойцов ВСУ] количество увеличилось почти на 5 тысяч, это много", — сказал он в эфире "Радио России".

По его оценке, совсем недавно численность группировки ВСУ на этом направлении составляла 20 тысяч человек. Тем не менее Запорожская линия боевого соприкосновения остается "статичной", заключил Рогов.

Рогов: ВСУ собрали 20-тысячную группировку на подконтрольной части Запорожской области
Рогов: ВСУ собрали 20-тысячную группировку на подконтрольной части Запорожской области

Ранее сегодня стало известно, что российские военные нанесли поражение подразделениям Вооружённых сил Украины в ДНР и Запорожской области.

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ТАСС / Zuma

Андрей Бражников
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