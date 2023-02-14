ВСУ перебросили тысячи бойцов на Запорожье
Рогов заявил о переброске 5 тысяч бойцов ВСУ на Запорожское направление
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю перебросили тысячи бойцов на Запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас, буквально за неделю их [бойцов ВСУ] количество увеличилось почти на 5 тысяч, это много", — сказал он в эфире "Радио России".
По его оценке, совсем недавно численность группировки ВСУ на этом направлении составляла 20 тысяч человек. Тем не менее Запорожская линия боевого соприкосновения остается "статичной", заключил Рогов.
Ранее сегодня стало известно, что российские военные нанесли поражение подразделениям Вооружённых сил Украины в ДНР и Запорожской области.
ТАСС / Zuma