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14 февраля, 18:19

Лукашенко уволил двух генерал-майоров из СК и МВД

Лукашенко подписал указ об увольнении генерал-майоров Паско и Мельченко из СК и МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил генерал-майора юстиции Сергея Паско от должности начальника Управления Следственного комитета по городу Минску. Соответствующий указ лидер республики подписал во вторник, 14 февраля.

В пресс-службе главы государства указали, что Паско уволен со службы в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Кроме того, Лукашенко уволил генерал-майора милиции Николая Мельченко со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту. Офицер также сохранил за собой право ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля

Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что странам – участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно сплотиться. Говоря об украинском конфликте, он заявил, что не получится "тихонько отсидеться".

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kremlin.ru

Иван Косицын
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