Лукашенко уволил двух генерал-майоров из СК и МВД

В пресс-службе главы государства указали, что Паско уволен со службы в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Кроме того, Лукашенко уволил генерал-майора милиции Николая Мельченко со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту. Офицер также сохранил за собой право ношения установленной формы одежды и знаков различия.