Глава МИД Армении посетит турецкие провинции Адыяман и Кахраманмараш
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Турцию 15 февраля, чтобы посетить пострадавшие от землетрясений провинции Адыяман и Кахраманмараш. Министр хочет проявить солидарность и выразить соболезнования в связи с трагедией.
"15 февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит <...> Адыяман, где ведутся работы армянского поисково-спасательного отряда", — отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Как отметили в пресс-службе министерства, Мирзоян посетит и провинцию Кахраманмараш.
Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч, пострадавших — более 105 тысяч. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ