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14 февраля, 18:29

Глава МИД Армении посетит турецкие провинции Адыяман и Кахраманмараш

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Турцию 15 февраля, чтобы посетить пострадавшие от землетрясений провинции Адыяман и Кахраманмараш. Министр хочет проявить солидарность и выразить соболезнования в связи с трагедией.

"15 февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит <...> Адыяман, где ведутся работы армянского поисково-спасательного отряда", — отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как отметили в пресс-службе министерства, Мирзоян посетит и провинцию Кахраманмараш.

В Турции спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

В Турции спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч, пострадавших — более 105 тысяч. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Фальке
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