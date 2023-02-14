Глава МИД Армении посетит турецкие провинции Адыяман и Кахраманмараш

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Турцию 15 февраля, чтобы посетить пострадавшие от землетрясений провинции Адыяман и Кахраманмараш. Министр хочет проявить солидарность и выразить соболезнования в связи с трагедией.

"15 февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит <...> Адыяман, где ведутся работы армянского поисково-спасательного отряда", — отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как отметили в пресс-службе министерства, Мирзоян посетит и провинцию Кахраманмараш.