В Швейцарии из-за угрозы взрыва эвакуировали депутатов парламента и членов правительства
В Берне робот-сапёр проверяет подозрительный автомобиль на наличие взрывчатки. Фото © Twitter / Didier Kottelat
В Берне правоохранители эвакуировали депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца конфедерации из-за угрозы взрыва. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, причиной эвакуации стали сообщения с угрозами подрыва представителей власти. Полиция Швейцарии оцепила площадь перед Федеральным дворцом и прилегающие к ней улицы, а также вывела в безопасное место депутатов, членов правительства и сотрудников расположенных вблизи дворца банков. Жителям швейцарской столицы рекомендовали избегать посещения данного района.
Ранее Лайф писал, что полицейские остановили в центре Берна рядом с Федеральным дворцом конфедерации, в котором находятся парламент и правительство, подозрительного мужчину. Его уже задержали. А специалисты проверяют с помощью робота-сапёра его автомобиль на наличие взрывных устройств.