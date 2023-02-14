В Швейцарии из-за угрозы взрыва эвакуировали депутатов парламента и членов правительства

В Берне правоохранители эвакуировали депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца конфедерации из-за угрозы взрыва. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, причиной эвакуации стали сообщения с угрозами подрыва представителей власти. Полиция Швейцарии оцепила площадь перед Федеральным дворцом и прилегающие к ней улицы, а также вывела в безопасное место депутатов, членов правительства и сотрудников расположенных вблизи дворца банков. Жителям швейцарской столицы рекомендовали избегать посещения данного района.