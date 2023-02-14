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14 февраля, 18:33

В Швейцарии из-за угрозы взрыва эвакуировали депутатов парламента и членов правительства

<p>В Берне робот-сапёр проверяет подозрительный автомобиль на наличие взрывчатки. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/didierkottelat/status/1625513150505271300/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Didier Kottelat</a></p>

В Берне робот-сапёр проверяет подозрительный автомобиль на наличие взрывчатки. Фото © Twitter / Didier Kottelat

В Берне правоохранители эвакуировали депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца конфедерации из-за угрозы взрыва. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, причиной эвакуации стали сообщения с угрозами подрыва представителей власти. Полиция Швейцарии оцепила площадь перед Федеральным дворцом и прилегающие к ней улицы, а также вывела в безопасное место депутатов, членов правительства и сотрудников расположенных вблизи дворца банков. Жителям швейцарской столицы рекомендовали избегать посещения данного района.

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Ранее Лайф писал, что полицейские остановили в центре Берна рядом с Федеральным дворцом конфедерации, в котором находятся парламент и правительство, подозрительного мужчину. Его уже задержали. А специалисты проверяют с помощью робота-сапёра его автомобиль на наличие взрывных устройств.

Иван Косицын
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