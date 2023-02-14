Магазины бывшей сети Mothercare переименовали в Motherbear

Бывшая сеть магазинов бренда Mothercare, ушедшего из РФ, сменила название на Motherbear. Как пишет ТАСС, изменения подтверждают сотрудники одной из точек, открывшейся в Москве.

По их словам, те же изменения коснутся более 70 магазинов, находящихся в России. Кроме того, под новым названием уже работает сайт сети.