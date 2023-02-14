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14 февраля, 19:23

Магазины бывшей сети Mothercare переименовали в Motherbear

Бывшая сеть магазинов бренда Mothercare, ушедшего из РФ, сменила название на Motherbear. Как пишет ТАСС, изменения подтверждают сотрудники одной из точек, открывшейся в Москве.

По их словам, те же изменения коснутся более 70 магазинов, находящихся в России. Кроме того, под новым названием уже работает сайт сети.

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Напомним, британская сеть магазинов товаров для мам и детей Mothercare прекратила свою работу в РФ в марте прошлого года. На российский рынок у компании приходилось до 25% от мировых розничных продаж.

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ТАСС / Сергей Ермохин

Матвей Константинов
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