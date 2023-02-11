Стало известно, когда новые владельцы Zara в РФ назовут сроки открытия магазинов
Минпромторг: Новые владельцы Zara на следующей неделе представят концепцию магазинов
Уже на следующей неделе новые владельцы Zara в РФ представят концепцию и сроки открытия магазинов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу — большую полку!".
"Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", — сказал он.
Причём новым владельцам ещё предстоит закончить сделку по покупке активов Zara в РФ. По словам Евтухова, это потребует одобрения правительственной комиссии. И уже по завершении данного процесса можно будет сказать, что всё состоялось.
Напомним, ещё в начале марте 2022 года бренды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) заявили о приостановке работы в РФ. Данное решение испанской компании связано с украинским конфликтом. А 25 октября стало известно, что Zara якобы возвращается в Россию под новым названием — "Новая мода". По некоторым данным, в бутиках будут представлены не все коллекции. Тогда же Евтухов заявил, что первые магазины Zara откроют весной.
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