Стало известно, когда новые владельцы Zara в РФ назовут сроки открытия магазинов

Уже на следующей неделе новые владельцы Zara в РФ представят концепцию и сроки открытия магазинов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу — большую полку!".

"Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", — сказал он.