В ЕК раскрыли, что войдёт в юбилейный пакет санкций против России

Евросоюз включит в десятый пакет санкций против России меры по борьбе с обходом ограничений. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

"Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нём будет два элемента — новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом", — пояснил вице-президент ЕК.