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14 февраля, 20:10

В ЕК раскрыли, что войдёт в юбилейный пакет санкций против России

ЕК: Десятый пакет санкций против РФ будет содержать меры борьбы с обходом ограничений

Евросоюз включит в десятый пакет санкций против России меры по борьбе с обходом ограничений. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

"Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нём будет два элемента — новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом", пояснил вице-президент ЕК.

СМИ узнали, что будет в "юбилейном" пакете антироссийских санкций ЕС

СМИ узнали, что будет в "юбилейном" пакете антироссийских санкций ЕС

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела санкции в отношении шести российских оборонных компаний. Ограничительные меры коснулись таких предприятий, как "РТ-комплект", "Оборонлогистика", АО "Завод "Универсалмаш", АО "Научно-производственное предприятие "Топаз", ООО "Липецкий механический завод", "Zala Aero Group Беспилотные системы".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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