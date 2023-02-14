В ЕК раскрыли, что войдёт в юбилейный пакет санкций против России
ЕК: Десятый пакет санкций против РФ будет содержать меры борьбы с обходом ограничений
Евросоюз включит в десятый пакет санкций против России меры по борьбе с обходом ограничений. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
"Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нём будет два элемента — новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом", — пояснил вице-президент ЕК.
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела санкции в отношении шести российских оборонных компаний. Ограничительные меры коснулись таких предприятий, как "РТ-комплект", "Оборонлогистика", АО "Завод "Универсалмаш", АО "Научно-производственное предприятие "Топаз", ООО "Липецкий механический завод", "Zala Aero Group Беспилотные системы".
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