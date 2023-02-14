Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 20:25

"Смешные они": Мединского лишили звания почётного профессора в итальянском университете

Итальянский университет отозвал у Мединского звание почётного профессора

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что его лишили звания почётного профессора в итальянском университете Universitа Ca Foscari. Всему виной его политическая деятельность в период российской спецоперации на Украине.

"Получил забавное письмо из Universita Ca Foscari Venezia (Италия) об отзыве у меня звания "Почётный профессор". Инициативно когда-то присвоили <…>, теперь инициативно отзывают", — написал он в телеграм-канале.

Итальянский университет отозвал у Мединского звание почётного профессора. Фото © t.me / vr_medinskiy

Итальянский университет отозвал у Мединского звание почётного профессора. Фото © t.me / vr_medinskiy

Песков предсказал реакцию Путина на возможное лишение французского ордена

Песков предсказал реакцию Путина на возможное лишение французского ордена

Как добавил председатель РВИО, итальянский вуз объяснил, что такое решение принято "ввиду того, что профессор Мединский играет первостепенную роль в качестве представителя Правительства Российской Федерации" во время СВО.

"Смешные они", — заключил Мединский.

Ранее Лайф писал, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания почётного сенатора. Уточнялось, что этот статус был исключён из процедурного регламента.

Обложка ©

t.me / RVIORF

Иван Косицын
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров