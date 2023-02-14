"Смешные они": Мединского лишили звания почётного профессора в итальянском университете

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что его лишили звания почётного профессора в итальянском университете Universitа Ca Foscari. Всему виной его политическая деятельность в период российской спецоперации на Украине.

"Получил забавное письмо из Universita Ca Foscari Venezia (Италия) об отзыве у меня звания "Почётный профессор". Инициативно когда-то присвоили <…>, теперь инициативно отзывают", — написал он в телеграм-канале.

Итальянский университет отозвал у Мединского звание почётного профессора. Фото © t.me / vr_medinskiy

Как добавил председатель РВИО, итальянский вуз объяснил, что такое решение принято "ввиду того, что профессор Мединский играет первостепенную роль в качестве представителя Правительства Российской Федерации" во время СВО.

"Смешные они", — заключил Мединский.