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14 февраля, 20:51

Минфин назвал неясными причины включения России в список несотрудничающих юрисдикций

Евросоюз не консультировался с Москвой, когда решил внести Россию в "чёрный список" налоговых юрисдикций, причины этого неясны. Об этом сказано в сообщении Минфина РФ.

"Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый "чёрный список" ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны", — говорится в записи.

Нахождение России в этом списке означает право государств ЕС применять к РФ меры административного и правового характера, указали в ведомстве. При этом в Минфине указали, что процесс совершенствования российского налогового законодательства будет продолжен.

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"Мы будем, как и прежде, внедрять налоговые новации, связанные с улучшением налогового администрирования и защитой налоговой базы от размывания, полученные как на основе анализа мирового опыта, так и в результате собственных наработок", — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз включил Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам. Теперь в этом перечне указаны 16 государств, в частности Багамские острова, Самоа и другие.

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ТАСС / Михаил Гребенщиков / РБК

Артур Лапсаков
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