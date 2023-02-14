Минфин назвал неясными причины включения России в список несотрудничающих юрисдикций

Евросоюз не консультировался с Москвой, когда решил внести Россию в "чёрный список" налоговых юрисдикций, причины этого неясны. Об этом сказано в сообщении Минфина РФ.

"Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый "чёрный список" ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны", — говорится в записи.

Нахождение России в этом списке означает право государств ЕС применять к РФ меры административного и правового характера, указали в ведомстве. При этом в Минфине указали, что процесс совершенствования российского налогового законодательства будет продолжен.

"Мы будем, как и прежде, внедрять налоговые новации, связанные с улучшением налогового администрирования и защитой налоговой базы от размывания, полученные как на основе анализа мирового опыта, так и в результате собственных наработок", — добавили в ведомстве.