В США заявили о перехвате четырёх российских самолётов вблизи Аляски
Истребители NORAD поднимались в воздух из-за полёта российских Ту-95МС и Су-35 у Аляски
Истребители Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) 13 февраля поднимались в воздух в связи с полётом в районе Аляски российских бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей Су-35. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"NORAD засекло, отследило, идентифицировало и перехватило четыре российских воздушных судна, вошедших и действовавших в зоне наблюдения ПВО Аляски. В группу российских воздушных судов входили Су-35 и Ту-95МС", — говорится в сообщении.
При этом российские самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США и Канады. Полёты воздушных судов России вблизи Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация. В NORAD отметили, что активность была ожидаемой, добавив, что в среднем за год осуществляют порядка шести-семи подобных "перехватов" российской авиации в данном регионе. Там также добавили, что не связывают этот полёт российских самолётов "с операциями NORAD и Северного командования ВС США в связи с объектами в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели".
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над Беринговым морем. При этом в военном ведомстве указывали, что их сопровождали экипажи самолётов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Также там напомнили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
Минобороны РФ