В США заявили о перехвате четырёх российских самолётов вблизи Аляски

При этом российские самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США и Канады. Полёты воздушных судов России вблизи Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация. В NORAD отметили, что активность была ожидаемой, добавив, что в среднем за год осуществляют порядка шести-семи подобных "перехватов" российской авиации в данном регионе. Там также добавили, что не связывают этот полёт российских самолётов "с операциями NORAD и Северного командования ВС США в связи с объектами в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели".