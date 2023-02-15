На Украине после нескольких попыток избрали председателя Высшего антикоррупционного суда
Председателем Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины избрана Вера Михайленко. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Михайленко является судьёй ВАКС с 2019 года. Должность главы инстанции с мая 2019 по май 2022 года занимала Елена Танасевич, а после её ухода обязанности исполнял Олег Павлишин. В это время судьи несколько раз безуспешно пытались избрать нового председателя.
Ранее украинское Министерство обороны сообщило о назначении Алексея Никифорова новым главой предприятия "Мотор Сич". Ранее эту должность занимал Вячеслав Богуслаев, который в октябре был арестован по подозрению в государственной измене.
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