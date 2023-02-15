Хакеры, взломавшие британскую почту, потребовали многомиллионный "выкуп"

Хакерская группировка LockBit, которая ранее взломала Королевскую почту Великобритании, потребовала от неё почти 80 миллионов долларов в качестве "выкупа". Об этом сообщает издание Financial Times.

Ещё в январе Королевская почта заявила о задержках и невозможности отправки посылок или писем за границу из-за хакерской атаки. После этого британская газета Telegraph обвинила в кибератаке якобы "связанных с Россией" хакеров из группировки LockBit, предоставляющей услуги программ-вымогателей.

Согласно информации FT, Королевская почта более трёх недель вела с хакерами переговоры, которые включали в себя доходы и бизнес-задачи компании. Так, хакеры LockBit потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, куда входит Королевская почта. Однако один из переговорщиков от почты заявил, что установленная сумма "ни при каких обстоятельствах" не будет заплачена. В свою очередь хакеры пригрозили опубликовать большие объёмы данных Королевской почты, если переговоры закончатся провалом.