В Госдуме задумали освободить "белых хакеров" от ответственности

Так называемые белые хакеры, которые действуют в интересах Российской Федерации, должны быть освобождены от ответственности. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, пока эта инициатива обсуждается лишь на уровне идеи, а более детально поговорить об этом можно будет после того, как предложение получит более чёткую законодательную формулировку.