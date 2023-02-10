В Госдуме задумали освободить "белых хакеров" от ответственности
Депутат Хинштейн предложил освободить от ответственности хакеров, действующих в интересах России
Так называемые белые хакеры, которые действуют в интересах Российской Федерации, должны быть освобождены от ответственности. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, пока эта инициатива обсуждается лишь на уровне идеи, а более детально поговорить об этом можно будет после того, как предложение получит более чёткую законодательную формулировку.
"Речь идёт о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за её пределами", — приводит ТАСС слова Хинштейна.
Ранее Лайф рассказывал, как российские хакеры раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин. Кроме того, "злые русские хакеры" слили данные офицеров НАТО, стоящих за кибератаками на Россию. В списке оказалось 100 человек, среди которых кадровые военные, а также лица, оказывающие услуги и консультации киберцентрам на Украине и в странах Балтии. А в конце января Killnet, Infinity и Anonymous хакнули работу немецких аэропортов. В результате была обрушена работа сайтов авиаузлов Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа.
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