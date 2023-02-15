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15 февраля, 04:33
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Минобороны РФ заявило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР

Военные России прорвали оборону ВСУ в Луганской Народной Республике, украинские военные были вынуждены отступить на расстояние до трёх километров от ранее занимаемых позиций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трёх километров от занимаемых ранее рубежей", — сказано в записи в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что прорыв не удержала даже более укреплённая вторая линия обороны ВСУ. Военные Украины в спешке оставляли позиции и дистанционно заминировали район противопехотными минами натовского образца, однако мотострелки ЦВО успешно закрепились на позиции и продолжили наступление.

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t.me / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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