"Придётся экономить": В США рассказали о плачевном положении ВСУ

Украинская армия в скором времени начнёт экономить, но не деньги: из-за истощения запасов оружия в западных странах ВСУ придётся использовать меньше боеприпасов. Об этом пишет Politico.

Как подчеркнул обозреватель Пол Маклири, американские власти считают, что в первую очередь необходимо оказать украинцам помощь в изменении способов ведения боя. По мнению Вашингтона, полагаться следует не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на манёвры войск на поле боя.

Вместе с тем журналист обратил внимание на рост обеспокоенности Запада по поводу восполнения запасов собственного вооружения. В связи с этим инструкторы НАТО обучают бойцов ВСУ в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.