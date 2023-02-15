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15 февраля, 05:54

"Придётся экономить": В США рассказали о плачевном положении ВСУ

Politico: ВСУ придётся экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия на Западе

Украинская армия в скором времени начнёт экономить, но не деньги: из-за истощения запасов оружия в западных странах ВСУ придётся использовать меньше боеприпасов. Об этом пишет Politico.

Как подчеркнул обозреватель Пол Маклири, американские власти считают, что в первую очередь необходимо оказать украинцам помощь в изменении способов ведения боя. По мнению Вашингтона, полагаться следует не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на манёвры войск на поле боя.

Вместе с тем журналист обратил внимание на рост обеспокоенности Запада по поводу восполнения запасов собственного вооружения. В связи с этим инструкторы НАТО обучают бойцов ВСУ в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

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Ранее Лайф писал, что украинские СМИ показали фото американской военной техники, которую Германия планирует переправить ВСУ. Судя по кадрам, речь идёт о первой партии обещанных Вашингтоном боевых машин пехоты Bradley.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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