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15 февраля, 06:41

Ютубер EVG появился в майке с тонущим кораблём РФ, и теперь его проверяет полиция

Ютубера EVG требуют привлечь к ответственности за футболку с тонущим российским кораблём

<p>Ютубер Евгений Архипов. Обложка © youtube /<a href="https://www.youtube.com/@EVGpro" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> EVG</a></p>

Ютубер Евгений Архипов. Обложка © youtube / EVG

Ютубера EVG — Евгения Архипова — требуют привлечь к ответственности за неоднозначную футболку. В одном из последних роликов блогер появился в майке с надписью RUSSIANWARSHIP и тонущим российским кораблём.

Как узнал Лайф, на блогера обратил внимание 26-летний курьер СДЭК из Москвы. Парень случайно наткнулся на видео "разоблачителя мошенников" Архипова, и его взгляд приковала футболка с тонущим российским кораблём и надписью RUSSIANWARSHIP, что в переводе значит "российский военный корабль".

Курьеру не понравилось, что блогер облачился в майку "с изображением украинской почтовой марки, а ниже солдат в украинской военной форме, показывающий средний палец". Как законопослушный и ответственный гражданин, москвич первым делом после работы отправился не отдыхать, а в полицию, где и рассказал о ютубере.

Сейчас тот самый ролик изучают полицейские. Известно, что Архипов зарегистрирован в одном из регионов России, но последние фотографии публиковал из Грузии.

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Оксана Попова
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