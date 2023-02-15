Ютубер EVG появился в майке с тонущим кораблём РФ, и теперь его проверяет полиция

Ютубера EVG — Евгения Архипова — требуют привлечь к ответственности за неоднозначную футболку. В одном из последних роликов блогер появился в майке с надписью RUSSIANWARSHIP и тонущим российским кораблём.

Как узнал Лайф, на блогера обратил внимание 26-летний курьер СДЭК из Москвы. Парень случайно наткнулся на видео "разоблачителя мошенников" Архипова, и его взгляд приковала футболка с тонущим российским кораблём и надписью RUSSIANWARSHIP, что в переводе значит "российский военный корабль".

Курьеру не понравилось, что блогер облачился в майку "с изображением украинской почтовой марки, а ниже солдат в украинской военной форме, показывающий средний палец". Как законопослушный и ответственный гражданин, москвич первым делом после работы отправился не отдыхать, а в полицию, где и рассказал о ютубере.

Сейчас тот самый ролик изучают полицейские. Известно, что Архипов зарегистрирован в одном из регионов России, но последние фотографии публиковал из Грузии.