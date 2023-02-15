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15 февраля, 08:10

В Ростове-на-Дону задержан участник "Азова", приехавший под видом беженца

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону участника запрещённого в РФ нацбатальона "Азов"*, который приехал с Украины под видом беженца. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в ряды "Азова" мужчина вступил ещё в 2016 году. В Россию он прибыл под видом беженца и пытался легализоваться, однако продолжал "придерживаться ультраправых неонацистских взглядов, пропагандировал среди молодёжи Ростова-на-Дону интересы террористической организации". При обыске у него изъяты соответствующие агитационные материалы и символика нацбатальона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации". Задержанный арестован.

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А ранее трое россиян были задержаны за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области. По данным спецслужб, подозреваемые действовали по заказу украинских неонацистов и рассчитывали получить за это денежное вознаграждение.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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