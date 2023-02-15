Киев начал вывозить из Артёмовска архивы госучреждений

Из Артёмовска (украинское название — Бахмут) украинские волонтёры начали вывозить архивы государственных учреждений. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местного активиста Вячеслава Ильченко.

В своём TikTok он показал, как его команда грузит кипы бумаг из городского управления образования и пенсионного фонда. Они перебрасывают документы через разбитое окно и кидают в микроавтобус. При этом, кто потом забирает эти документы, не говорится.

Украинские волонтёры вывозят из Артёмовска архивы госучреждений. Видео © tiktok / kolbassa25

"Вот так вот мы вывозим архивы из управления образования, пенсионного фонда, начисления, зачисления, перечисления... Вот так вот это всё выглядит", — рассказал Ильченко, показывая на груду старых бумаг.