Киев начал вывозить из Артёмовска архивы госучреждений
"Страна": Из Артёмовска вывозят архивы украинских госучреждений
Из Артёмовска (украинское название — Бахмут) украинские волонтёры начали вывозить архивы государственных учреждений. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местного активиста Вячеслава Ильченко.
В своём TikTok он показал, как его команда грузит кипы бумаг из городского управления образования и пенсионного фонда. Они перебрасывают документы через разбитое окно и кидают в микроавтобус. При этом, кто потом забирает эти документы, не говорится.
Украинские волонтёры вывозят из Артёмовска архивы госучреждений. Видео © tiktok / kolbassa25
"Вот так вот мы вывозим архивы из управления образования, пенсионного фонда, начисления, зачисления, перечисления... Вот так вот это всё выглядит", — рассказал Ильченко, показывая на груду старых бумаг.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут боевые действия в районе Парасковиевки, которая находится недалеко от Артёмовска. По его словам, благодаря взятию этого населённого пункта получится отрезать группировку ВСУ, находящуюся в городе, от снабжения. При этом он отметил, что украинцы вряд ли будут сдавать позиции в Артёмовске без боя.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka