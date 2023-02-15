Жители собрались поменять название американской Одессы, потому что не хотят жить в "русском" городе

Жители города Одесса, расположенного в штате Техас, хотят изменить его название. Американцы говорят, что не желают жить в "русском" городе. Об этом рассказывается в сюжете ABC News.

Американцы из Одессы в штате Техас заявили, что не хотят жить в "русском" городе, и выступили за его переименование. Видео © ABC News

"Жители Одессы просят губернатора переименовать их город. <...> Они не хотят жить в "русском" городе", — говорится на разлетевшихся по Сети кадрах.

Американцы подошли к делу со всей серьёзностью и даже начали собирать подписи. Однако не учли, что одноимённый город находится не в России, а на юго-западе Украины.