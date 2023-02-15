Жители собрались поменять название американской Одессы, потому что не хотят жить в "русском" городе
Жители города Одесса, расположенного в штате Техас, хотят изменить его название. Американцы говорят, что не желают жить в "русском" городе. Об этом рассказывается в сюжете ABC News.
Американцы из Одессы в штате Техас заявили, что не хотят жить в "русском" городе, и выступили за его переименование. Видео © ABC News
"Жители Одессы просят губернатора переименовать их город. <...> Они не хотят жить в "русском" городе", — говорится на разлетевшихся по Сети кадрах.
Американцы подошли к делу со всей серьёзностью и даже начали собирать подписи. Однако не учли, что одноимённый город находится не в России, а на юго-западе Украины.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Киев, Винница и Кривой Рог стали городами-лидерами по "дерусификации" названий. За 2022 год на Украине переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей. Так, например, только в столице Незалежной изменились 237 топонимов и даже название одного теплохода.
ТАСС / AP / Sue Ogrocki