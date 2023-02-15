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15 февраля, 09:13

Жители собрались поменять название американской Одессы, потому что не хотят жить в "русском" городе

Жители города Одесса, расположенного в штате Техас, хотят изменить его название. Американцы говорят, что не желают жить в "русском" городе. Об этом рассказывается в сюжете ABC News.

Американцы из Одессы в штате Техас заявили, что не хотят жить в "русском" городе, и выступили за его переименование. Видео © ABC News

"Жители Одессы просят губернатора переименовать их город. <...> Они не хотят жить в "русском" городе", — говорится на разлетевшихся по Сети кадрах.

Американцы подошли к делу со всей серьёзностью и даже начали собирать подписи. Однако не учли, что одноимённый город находится не в России, а на юго-западе Украины.

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В музее Нью-Йорка "русских танцовщиц" на картине Дега переименовали в "украинских"

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Киев, Винница и Кривой Рог стали городами-лидерами по "дерусификации" названий. За 2022 год на Украине переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей. Так, например, только в столице Незалежной изменились 237 топонимов и даже название одного теплохода.

Обложка ©

ТАСС / AP / Sue Ogrocki

Николь Вербер
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