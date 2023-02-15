Многодетную мать из России уже два года держат в секс-рабстве в Турции и накачивают наркотиками

Россиянин просит спасти свою жену из турецкого секс-рабства. Как пишет SHOT, два года назад 52-летняя Махфуза Матрозикова поехала на заработки в Стамбул, устроившись в ночном клубе поваром-посудомойкой. Однако после окончания контракта вернуться она не смогла: женщину заперли в заброшенном доме, избивают и чем-то накачивают. По словам пленницы, её "купили" и теперь она должна бесплатно "обслуживать" мужчин. Муж "рабыни" Хайтвой Абаров утверждает, что ей угрожают расправой над детьми.

Рассказ Хайтвоя об удержании его жены в рабстве. Видео © SHOT

"1 февраля у неё срок [работы] закончился, и 6 февраля [она] купила [обратный] билет. Этот билет [у неё] отбирают, документы забирают [и говорят]: "Будешь работать, мы тебя купили... Если молча работать не будешь — [своих детей] не увидишь", — сказал он.

Ситуация осложняется тем, что у Махфузы, в отличие от Хайтвоя, нет паспорта РФ, а значит, обратиться в российское посольство она не может. Более того, преступники отобрали у неё все документы. Сейчас мужчина написал заявление и надеется, что российские силовики разберутся с проблемой лучше турецких, занятых последствиями недавних землетрясений. Тем временем женщина пишет мужу о страшных муках, накачивании наркотиками и угрозах.

"Мне плохо. Наверное, до утра не доживу, ещё они что-то будут пихать мне. Они мне сказали, что после моей смерти убьют сына. "Ты умрёшь от передозировки", — они так сказали", — говорит в голосовом сообщении женщина.