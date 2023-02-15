ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 09:43
5947

Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает подробную информацию от военных о ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знает ли Путин о расстреле украинскими военнослужащими медиков под Угледаром.

"По линии военных, разумеется, Верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн", — сказал представитель Кремля.

Путин отметил мужество сотрудников МЧС в ходе спецоперации на Украине
Путин отметил мужество сотрудников МЧС в ходе спецоперации на Украине

Напомним, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что ВСУ расстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.

BannerImage

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar