Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром
Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает подробную информацию от военных о ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знает ли Путин о расстреле украинскими военнослужащими медиков под Угледаром.
"По линии военных, разумеется, Верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн", — сказал представитель Кремля.
Напомним, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что ВСУ расстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.