Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает подробную информацию от военных о ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знает ли Путин о расстреле украинскими военнослужащими медиков под Угледаром.