В Подмосковье нашли квартиру-склад с героином и гашишем на 150 млн

Сотрудники полиции обнаружили в Подмосковье склад наркотиков, у торговца было изъято более 50 килограммов героина и пяти килограммов гашиша. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал склад <...> по хранению крупных партий наркотиков. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша", — уточнили в МВД версию следствия.

По данным МВД, склад находился по месту временного проживания подозреваемого в подмосковном Лосино-Петровском. Найденные наркотики "предназначались для последующего сбыта через тайники-закладки на территории Московской области". Волк добавила, что наркоторговец прятал вещества в детских кроватках, на кухне и балконе.

"Объём изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а её стоимость по ценам чёрного рынка может достигать порядка 150 миллионов рублей", — добавила представитель ведомства.