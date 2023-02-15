В Подмосковье нашли квартиру-склад с героином и гашишем на 150 млн
У приезжего в Подмосковье полиция изъяла 51 кг героина и 5 кг гашиша на 150 млн рублей
Сотрудники полиции обнаружили в Подмосковье склад наркотиков, у торговца было изъято более 50 килограммов героина и пяти килограммов гашиша. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал склад <...> по хранению крупных партий наркотиков. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша", — уточнили в МВД версию следствия.
По данным МВД, склад находился по месту временного проживания подозреваемого в подмосковном Лосино-Петровском. Найденные наркотики "предназначались для последующего сбыта через тайники-закладки на территории Московской области". Волк добавила, что наркоторговец прятал вещества в детских кроватках, на кухне и балконе.
"Объём изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а её стоимость по ценам чёрного рынка может достигать порядка 150 миллионов рублей", — добавила представитель ведомства.
Ранее Лайф писал, что в Москве задержали петербуржца, у которого нашли более 120 пакетиков с гашишем. Также при личном досмотре у него было обнаружено и изъято 39 пакетиков с неизвестным веществом.
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