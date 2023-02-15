Лавров заявил о подготовке спецзаседания СБ ООН по взрывам на "Северных потоках"
Россия инициировала подготовку специального заседания Совета Безопасности ООН по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва будет требовать от организации найти способ расследования этого происшествия.
"Мы обратились в ООН [в связи с терактами на "Северных потоках"], поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности, будем требовать найти какую-то форму расследования", — рассказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Ранее за независимое международное расследование подрыва "Северных потоков" выступили в Совете Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко это предложение поддержала. Она назвала подрыв российских газопроводов "неприкрытым актом государственного терроризма", который без внимания оставлять нельзя.