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15 февраля, 10:50

Лавров заявил о подготовке спецзаседания СБ ООН по взрывам на "Северных потоках"

Россия инициировала подготовку специального заседания Совета Безопасности ООН по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва будет требовать от организации найти способ расследования этого происшествия.

"Мы обратились в ООН [в связи с терактами на "Северных потоках"], поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности, будем требовать найти какую-то форму расследования", — рассказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Стало известно о переносе Байденом подрыва "Северных потоков" из-за страха

Стало известно о переносе Байденом подрыва "Северных потоков" из-за страха

Ранее за независимое международное расследование подрыва "Северных потоков" выступили в Совете Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко это предложение поддержала. Она назвала подрыв российских газопроводов "неприкрытым актом государственного терроризма", который без внимания оставлять нельзя.

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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