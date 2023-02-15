"Крепко употребляет": Как Зеленский мимикой выдал пристрастие к "запрещёнке" на встрече с Карлом III

Визит президента Украины Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III в небезызвестном зелёном свитере и трениках прокомментировал блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков. В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что всё это было похоже на "шапито в каких-то немытых шмотках".

"Отличная картинка сразу появилась, где он встречается с этим самым Карлом III, под названием "король и шут", — отлично получилось, да. Вот турне этого шапито в каких-то немытых шмотках, у меня такое чувство, что от него прямо от фотографии смердит. Ну сколько можно? Я не знаю, натурально клоун. При этом известная мимика — дёргание носом, уже на Западе подсчитывают, сколько раз он шмыгнул за минуту... Они бы ему хоть капельницу какую-то успокоительную ставили, чтобы он как-то благорастворительно себя вёл", — заявил Пучков.

Как лидер страны, Зеленский выглядит безобразно, констатировал публицист. Невооружённым глазом видно, что президент Незалежной "крепко употребляет, то есть у власти в стране стоит откровенный наркоман, в лапах нацистов".

Пучков также заметил, что Вашингтону сейчас выгодно "обезжиривать" ЕС, заставляя страны отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы.

"Какие хотите, ищите где хотите... Вон там, говорят, уже из Пакистана какие-то заряды для "Градов" сотнями тысяч засылают... А вы давайте свои "Леопарды". Ой, мы не будем "Леопарды" поставлять, пока Америка не поставит "Абрамсы". Поставим, говорит Байден, поставим, не переживайте. Ну, пообещали, давайте теперь "Леопарды". Ну, посмотрим. Да что толку-то, ё-моё? Вообще абсолютно непонятно", — сказал Пучков.

По словам блогера, недавно даже бывший немецкий военный, "старый нацистский танкист", сказал, что оружие не поможет, потому что уж кто-кто, а он точно знает, чем это закончилось.