Стало известно, сколько российских пар ссорятся из-за ремонта

Безусловно, совместное времяпровождение помогает лучше узнать друг друга в паре. Чтобы выяснить интересы половинки, некоторые придумывают хобби для двоих или же отправляются в магазин за товарами для дома. Как узнал Лайф, это не случайно, ведь, согласно результатам исследования мебельного ретейлера Hoff, именно 67% россиян считают, что покупка предметов интерьера сближает.

Многие считают, что совместный поход по магазинам за домашними товарами и ремонт могут обернуться ссорой. И, согласно опросу, такие опасения совсем не напрасны, ведь 35% опрошенных утверждают, что этот процесс вызывает конфликты. 32% респондентов во время ремонта не ругаются. Вместе с тем 67% заявили, что совместный выбор домашнего инвентаря помогает лучше узнать друг друга. Кроме того, 56% россиян считают, что ремонт и обустройство квартиры способны укрепить отношения, а 13% — ухудшить их.

Также у респондентов узнали, кто в паре должен отвечать за интерьер жилья. По мнению 66% опрошенных, за это ответственны оба партнёра, в то время как 51% считает, что на деле украшением дома в большинстве случаев занимаются женщины. Вместе обустраивают гнёздышко 46%, около 3% — только мужчины.

Также Лайф узнал, что мужчины в паре занимаются ремонтом и установкой мебели чаще женщин — 51%. А за выбор товаров для спальни отвечают представительницы прекрасного пола — 76%. Подбором электроники, бытовой техники занимаются обычно оба партнёра — 48% или только мужчины — 37%.

Кроме того, у 22% россиян в отношениях сходятся представления об идеальном интерьере, у 70% случаются разногласия. При этом 80% нравится проводить время таким образом. Известно, что в данном опросе приняли участие более 1100 россиян старше 18 лет.