Безуспешные попытки петербургской вороны открыть кейс с наушниками попали на видео

В Санкт-Петербурге ворона нашла в Александровском саду кейс с беспроводными наушниками, однако открыть его птица не смогла. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Ворона пытается открыть кейс с наушниками. Видео © t.me / pitertop

Безуспешные попытки пернатой открыть маленькую пластиковую коробочку попали на видео. На кадрах можно увидеть, как ворона взлетает на бронзовый бюст композитора Глинки, очевидно посчитав, что на твёрдой поверхности она сможет добиться успеха, но результат оказался тем же.