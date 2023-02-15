Безуспешные попытки петербургской вороны открыть кейс с наушниками попали на видео
В Санкт-Петербурге ворона нашла в Александровском саду кейс с беспроводными наушниками, однако открыть его птица не смогла. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Ворона пытается открыть кейс с наушниками. Видео © t.me / pitertop
Безуспешные попытки пернатой открыть маленькую пластиковую коробочку попали на видео. На кадрах можно увидеть, как ворона взлетает на бронзовый бюст композитора Глинки, очевидно посчитав, что на твёрдой поверхности она сможет добиться успеха, но результат оказался тем же.
Ранее Лайф рассказывал, что столкновения с окнами и ограждениями оказались одной из основных причин гибели птиц. Самые опасные попадания — под углом 90 градусов, выяснили учёные из американского Западного университета.
t.me/pitertop