Москвичка отдала гадалке более миллиона за снятие венца безбрачия с 29-летней дочери

Жительница столицы очень хотела стать бабушкой и никак не могла смириться с тем, что её 29-летнюю дочь никто не берёт замуж. Чтобы удовлетворить своё желание понянчить внуков, она отправилась к гадалке снимать несуществующий венец безбрачия с дочки. Как узнал Лайф, в итоге наивная москвичка лишилась более миллиона рублей.

Лайф выяснил, что 29-летняя дочь москвички ведёт очень активную и интересную жизнь. Она имеет хорошую работу, путешествует по странам, объездила почти полмира. Но вот в личной жизни как-то не заладилось: женихов не получилось найти ни в заморских государствах, ни в популярном приложении "Тиндер". Несмотря на это, она особо не переживала, чего нельзя было сказать о её матери: женщина решила, что всё не просто и в деле явно замешана магия.

По мнению москвички, на её дочь завистники наложили венец безбрачия, поэтому отправилась искать решение проблемы у гадалок. Тут как нельзя кстати объявилась 55-летняя знакомая героини, некая Наталья Б., по совместительству "мастер" по снятию сглаза, порчи и венца безбрачия. В предвкушении зятя мечты и внуков наивная женщина отдала за "колдовство" 1 000 081 рубль, но чуда так и не случилось: шаманка исчезла магическим образом вместе с деньгами. Теперь гадалку ищет полиция.