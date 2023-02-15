Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 13:17

Москвичка отдала гадалке более миллиона за снятие венца безбрачия с 29-летней дочери

<p>Москвичка отдала мошенникам миллион рублей за снятие венца безбрачия с 29-летней дочери (на фото). Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48442" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Москвичка отдала мошенникам миллион рублей за снятие венца безбрачия с 29-летней дочери (на фото). Обложка © t.me / SHOT

Жительница столицы очень хотела стать бабушкой и никак не могла смириться с тем, что её 29-летнюю дочь никто не берёт замуж. Чтобы удовлетворить своё желание понянчить внуков, она отправилась к гадалке снимать несуществующий венец безбрачия с дочки. Как узнал Лайф, в итоге наивная москвичка лишилась более миллиона рублей.

Лайф выяснил, что 29-летняя дочь москвички ведёт очень активную и интересную жизнь. Она имеет хорошую работу, путешествует по странам, объездила почти полмира. Но вот в личной жизни как-то не заладилось: женихов не получилось найти ни в заморских государствах, ни в популярном приложении "Тиндер". Несмотря на это, она особо не переживала, чего нельзя было сказать о её матери: женщина решила, что всё не просто и в деле явно замешана магия.

По мнению москвички, на её дочь завистники наложили венец безбрачия, поэтому отправилась искать решение проблемы у гадалок. Тут как нельзя кстати объявилась 55-летняя знакомая героини, некая Наталья Б., по совместительству "мастер" по снятию сглаза, порчи и венца безбрачия. В предвкушении зятя мечты и внуков наивная женщина отдала за "колдовство" 1 000 081 рубль, но чуда так и не случилось: шаманка исчезла магическим образом вместе с деньгами. Теперь гадалку ищет полиция.

6 суперприёмов гадалок, которые кружат голову даже психологам

6 суперприёмов гадалок, которые кружат голову даже психологам

Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина сходил на сеанс эротического массажа, после которого остался без 160 тысяч рублей, при этом услуга стоила, конечно же, в разы дешевле. Мужчина отправился в массажный салон с последующими интимными услугами и захватил бутылку игристого. Там он оплатил услуги, после чего к нему "бонусом" присоединилась ещё одна барышня. После он уснул и оставил телефон без пароля на столе.

Оксана Попова
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров