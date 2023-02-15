Четыре жителя Крыма попались на продаже чертежей военных кораблей за рубеж

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли в Крыму канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения.

Так, по данным спецслужб, при ликвидации АО "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" некоторая техническая документация в сфере военного кораблестроения и судоремонта была незаконно вывезена с территории завода. Жители хранили её в квартирах и гаражах. В период 2014–2021 годов граждане РФ за денежное вознаграждение выполнили около 60 заданий иностранной стороны и передали запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов.

Четверым бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы как государственная измена. Изъятая документация передана на завод для дальнейшего использования в работе.