Эстония лишила ВНЖ и депортировала организатора "Бессмертного полка"

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство и выслал из страны россиянина Сергея Чаулина — организатора акций "Бессмертный полк" на территории республики. В пресс-службе ведомства сообщили, что он выехал вчера.

Сам Чаулин также подтвердил выдворение. В разговоре с ERR он заявил, что его вызвали в полицию под предлогом отдать портреты с акции, однако "предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали".

"Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату", — подчеркнул он.