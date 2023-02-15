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15 февраля, 13:20

Эстония лишила ВНЖ и депортировала организатора "Бессмертного полка"

Организатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина лишили ВНЖ и выслали из страны

<p>Сергей Чаулин. Фото © <a href="http://www.russkie.org/news/estonskiy-aktivist-chaulin-deportirovan-v-rossiyu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russkie.org</a></p>

Сергей Чаулин. Фото © russkie.org

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство и выслал из страны россиянина Сергея Чаулина — организатора акций "Бессмертный полк" на территории республики. В пресс-службе ведомства сообщили, что он выехал вчера.

Сам Чаулин также подтвердил выдворение. В разговоре с ERR он заявил, что его вызвали в полицию под предлогом отдать портреты с акции, однако "предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали".

"Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату", подчеркнул он.

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Матвей Константинов
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