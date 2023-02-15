Курганская чиновница бросила работу и подалась в астрологи из-за "череды чудес"

Бывший пресс-секретарь департамента Курганской области и главы Кетовского района Ирэна Тетеревникова бросила работу и ушла в астрологи. Чиновница решила кардинально изменить сферу деятельности из-за "череды чудес".

Она рассказала, что часто задавала себе вопросы, задумывалась о том, почему происходят те или иные события, а затем совершенно случайно стала абитуриентом Академии ведической астрологии.

"Череда случайностей, в том числе — находится человек, который оплачивает все 1,5 года обучения. Благодарна ему и наставнику, который сразу сказал, что у меня явная предрасположенность к астрологии", — призналась Тетеревникова в беседе с URA.ru.

Причём не все в окружении поняли бывшую чиновницу на новом поприще. По её словам, многие открыто "крутили у виска". Члены семьи же поддержали новоиспечённого астролога и, кстати, стали первыми испытуемыми. Сейчас у неё уже множество русских клиентов из множества стран. Кроме того, она начала писать мировые прогнозы каждую неделю, к юбилею Курганской области даже составила натальную карту региона.

"Неверующий может просто посмотреть мои посты и сопоставить прогноз уже по факту. Отмотать на поворотные даты и увидеть, что я предупреждала об этом и даже писала, как готовиться к таким событиям", — обратилась девушка ко всем неверующим читателям.