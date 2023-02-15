Пьяный житель Кемерова спокойно прошёл мимо охраны на урок в шестой класс и сел за сочинение

В Кемерове пьяный мужчина ввалился в шестой класс местной школы и, сев за парту к мальчику, заявил, что теперь будет тут учиться. Преподавателя шокировала абсолютная невозмутимость возрастного "ученика". Примечательно, что кемеровчанин спокойно вошёл в школу, минуя охрану. Об этом пишет SHOT.

Пьяный житель Кемерова пришёл на урок в шестой класс, минуя охрану, и сел за сочинение. Видео © t.me / SHOT

День в кемеровской школе проходил как обычно — дети отдыхали на перемене, а потом разбежались по классам. Спокойную обстановку нарушил пьяный незнакомец, которому на вид было около 30 лет. Он без капли смущения зашёл в 6 "Г" класс на урок, сел за парту и взялся получать знания. Учеников рассмешила эта ситуация, чего нельзя было сказать о шокированном учителе, ведь никто не знал, что у незнакомца на уме.

Педагог, ошарашенный наглостью нового "ученика", поинтересовался, что тот забыл в его классе, на что получил развёрнутый ответ. Так, мужчина заявил, что к нему в шестой класс он попал совершенно случайно и с удовольствием бы учился в девятом, но только не знает, как туда попасть. Также "школьник" сообщил, что он пришёл "получать образование, потому что имеет на это право".

В ходе диалога выяснилось, что мужчина так и не получил среднего образования, но учиться очень уж хотелось. Именно поэтому изголодавшийся по знаниям кемеровчанин и забрёл в школу. Он беспрепятственно миновал охрану, о чём сам и поведал классу. Учитель вызвал сотрудников Росгвардии, которые и вывели изрядно выпившего "ученика".

По данным канала, как раз в тот день охранник был на больничном, а его замещал студент, которому забыли прочитать инструктаж по технике безопасности. После инцидента договор с этим охранным предприятием расторгли.