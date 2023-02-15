Лавров обвинил Швецию и Данию в хамстве из-за писем Мишустина по "Северным потокам"

"Напишите хотя бы: "Да, господин председатель правительства, мы получили ваше обращение, но сейчас пока мы заняты". Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта", — сказал Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.