Лавров обвинил Швецию и Данию в хамстве из-за писем Мишустина по "Северным потокам"
Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством отсутствие ответа Швеции и Дании на официальные письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросу диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Он отметил, что глава Кабмина РФ ждёт ответа от "абсолютно независимых, суверенных государств" уже с сентября. Причём каждый месяц российские послы об этом напоминают премьер-министрам.
"Напишите хотя бы: "Да, господин председатель правительства, мы получили ваше обращение, но сейчас пока мы заняты". Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта", — сказал Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Напомним, газопроводы подорвали ещё в сентябре прошлого года. Российская разведка обнаружила в теракте западный след, однако в Европе поисками виновных занимаются до сих пор. В итоге Россия инициировала подготовку специального заседания Совета Безопасности ООН по расследованию подрывов газопроводов. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва будет требовать от организации найти способ расследования диверсии.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ