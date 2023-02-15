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Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 17:51
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Лавров обвинил Швецию и Данию в хамстве из-за писем Мишустина по "Северным потокам"

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством отсутствие ответа Швеции и Дании на официальные письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросу диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Он отметил, что глава Кабмина РФ ждёт ответа от "абсолютно независимых, суверенных государств" уже с сентября. Причём каждый месяц российские послы об этом напоминают премьер-министрам.

"Напишите хотя бы: "Да, господин председатель правительства, мы получили ваше обращение, но сейчас пока мы заняты". Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта", — сказал Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.

Лавров заявил о подготовке спецзаседания СБ ООН по взрывам на "Северных потоках"
Лавров заявил о подготовке спецзаседания СБ ООН по взрывам на "Северных потоках"

Напомним, газопроводы подорвали ещё в сентябре прошлого года. Российская разведка обнаружила в теракте западный след, однако в Европе поисками виновных занимаются до сих пор. В итоге Россия инициировала подготовку специального заседания Совета Безопасности ООН по расследованию подрывов газопроводов. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва будет требовать от организации найти способ расследования диверсии.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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