Путин рассказал о работе по восстановлению социальной сферы в новых регионах России

Ведение работ по улучшению системы здравоохранения в новых регионах проходит успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видео-конференц-связи по случаю открытия объектов здравоохранения в российских регионах.

"В этом регионе, как и в Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идёт работа по восстановлению соцсферы, в том числе системы здравоохранения. Прошу Минздрав и впредь уделять этой задаче особое внимание", — отметил президент.