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15 февраля, 14:44

Путин рассказал о работе по восстановлению социальной сферы в новых регионах России

Ведение работ по улучшению системы здравоохранения в новых регионах проходит успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видео-конференц-связи по случаю открытия объектов здравоохранения в российских регионах.

"В этом регионе, как и в Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идёт работа по восстановлению соцсферы, в том числе системы здравоохранения. Прошу Минздрав и впредь уделять этой задаче особое внимание", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что в других регионах России предстоит "сделать ещё многое для повышения доступности и качества медпомощи".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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