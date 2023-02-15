Путин поручил ускорить модернизацию первичного звена здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что программу модернизации первичного звена здравоохранения необходимо выполнять быстрее. Также важно сосредоточиться на наращивании высокотехнологичной медицинской помощи.

"В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена", — подчеркнул глава государства в рамках видео-конференции по случаю открытия объектов здравоохранения в российских регионах.

Путин напомнил, что вопрос опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год поднимался в правительстве, и возможность его обеспечить есть. Это позволит быстрее выполнить намеченные планы и, соответственно, повысить доступность медицинской помощи для миллионов людей, пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что россияне должны получать качественную, современную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания, — и в этой области предстоит много работы. По его словам, речь идёт не только о развитии материально-технической базы медицинских учреждений. Ключевым пунктом является "наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи" и повышение уровня подготовки медработников.

"Также более широкое использование передовых информационных технологий, в том числе так называемых цифровых помощников, которые помогают врачам в постановке диагнозов, сокращает время на заполнение документации", — напомнил президент.