Путин признал, что в России проблема очередей в поликлиниках пока не изжита

Проблема очередей в медицинских учреждениях России всё ещё остаётся актуальной. Этот факт озвучил глава государства Владимир Путин в ходе открытия новых объектов здравоохранения в регионах. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Президент заслушал сообщение представителя из Кабардино-Балкарии, где открывается после реконструкции городская детская поликлиника № 1 Республиканского многопрофильного центра. Глава государства уточнил, как будет организована работа с людьми, чтобы решить проблему очередей.

"Как будет организована работа с людьми с тем, чтобы решить проблему, которая у нас далеко не везде ещё изжита, она существует, — это очереди в медучреждениях?" — поинтересовался Путин.

В ответ на это сотрудница больницы сообщила, что люди будут записываться на приём к врачу электронно. Именно благодаря этому нововведению появилась возможность разделить потоки пациентов, одни из которых приходят на профилактический осмотр, а другие — за медицинской помощью.