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15 февраля, 15:54

Шеф Пентагона раскрыл главную цель военной помощи ВСУ

Глава Пентагона рассказал, какую задачу ставят перед собой США и союзники, помогая Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники ставят перед собой задачу помочь Украине добиться "решающего успеха" во время ближайшего контрнаступления. Они надеются, что ВСУ удастся "перехватить инициативу".

"Наша задача состоит в том, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности с тем, чтобы они имели не относительный, а решающий успех на поле боя в их предстоящем наступлении", пояснил он во время пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.

Шеф Пентагона пообещал Киеву помочь обучить солдат ВСУ обращаться с каждым новым видом вооружения.

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Ранее Лайф писал, что на следующей неделе США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине и о предоставлении десяти миллиардов долларов на поддержку бюджета Незалежной. Белый дом предупредил Киев о критически важном моменте в конфликте.

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Getty Images / Marek M. Berezowski

Татьяна Миссуми
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