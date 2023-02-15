Шеф Пентагона раскрыл главную цель военной помощи ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники ставят перед собой задачу помочь Украине добиться "решающего успеха" во время ближайшего контрнаступления. Они надеются, что ВСУ удастся "перехватить инициативу".

"Наша задача состоит в том, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности с тем, чтобы они имели не относительный, а решающий успех на поле боя в их предстоящем наступлении", — пояснил он во время пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.

Шеф Пентагона пообещал Киеву помочь обучить солдат ВСУ обращаться с каждым новым видом вооружения.