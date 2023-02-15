Путин поддержал идею Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра

"Мы с Минздравом выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а всё-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы всё-таки мы могли построить медицинский центр для детворы", — обратился он к главе государства в ходе совещания по открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов.