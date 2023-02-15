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15 февраля, 15:57

Путин поддержал идею Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра

Президент России Владимир Путин поддержал идею врио главы Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве медицинского центра для региона и соседней Херсонщины. По словам главы субъекта, имеющееся учреждение на данный момент находится под контролем ВСУ.

"Мы с Минздравом выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а всё-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы всё-таки мы могли построить медицинский центр для детворы", обратился он к главе государства в ходе совещания по открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов.

По словам Путина, подобные вопросы уже обсуждались на их совместной встрече. Он попросил Балицкого подготовить соответсвующее обращение. "Приступим как можно быстрее", — добавил глава государства.

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Также в ходе встречи Владимир Путин поручил ускорить процесс модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, важно также сосредоточиться на наращивании высокотехнологичной медицинской помощи в стране.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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