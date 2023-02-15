Путин поддержал идею Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра
Президент России Владимир Путин поддержал идею врио главы Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве медицинского центра для региона и соседней Херсонщины. По словам главы субъекта, имеющееся учреждение на данный момент находится под контролем ВСУ.
"Мы с Минздравом выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а всё-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы всё-таки мы могли построить медицинский центр для детворы", — обратился он к главе государства в ходе совещания по открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов.
По словам Путина, подобные вопросы уже обсуждались на их совместной встрече. Он попросил Балицкого подготовить соответсвующее обращение. "Приступим как можно быстрее", — добавил глава государства.
Также в ходе встречи Владимир Путин поручил ускорить процесс модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, важно также сосредоточиться на наращивании высокотехнологичной медицинской помощи в стране.