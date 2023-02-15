Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 16:06

В России одобрили выплаты единого пособия на 3 млн детей

Глава Минтруда Котяков заявил об одобрении выплат единого пособия на 3 млн детей

В России уже одобрили единое пособие на сумму более 32 миллиардов рублей родителям 3 миллионов детей, сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минтруда Антон Котяков.

"Выплаты уже одобрены на данный момент родителям трёх миллионов детей и 115 тысячам будущих мам. Мы перечислили более 32 миллиардов рублей нашим гражданам", сказал он.

Кабмин одобрил законопроекты о пенсиях и детских пособиях в новых регионах России

Кабмин одобрил законопроекты о пенсиях и детских пособиях в новых регионах России

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что почти 500 тысяч медицинских работников получили специальные выплаты. По его словам, они станут дополнительным мощным инструментом для повышения укомплектованности.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Антон Котяков
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров