В России одобрили выплаты единого пособия на 3 млн детей
Глава Минтруда Котяков заявил об одобрении выплат единого пособия на 3 млн детей
В России уже одобрили единое пособие на сумму более 32 миллиардов рублей родителям 3 миллионов детей, сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минтруда Антон Котяков.
"Выплаты уже одобрены на данный момент родителям трёх миллионов детей и 115 тысячам будущих мам. Мы перечислили более 32 миллиардов рублей нашим гражданам", — сказал он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что почти 500 тысяч медицинских работников получили специальные выплаты. По его словам, они станут дополнительным мощным инструментом для повышения укомплектованности.
ТАСС / Артём Геодакян