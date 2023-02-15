В России одобрили выплаты единого пособия на 3 млн детей

В России уже одобрили единое пособие на сумму более 32 миллиардов рублей родителям 3 миллионов детей, сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минтруда Антон Котяков.

"Выплаты уже одобрены на данный момент родителям трёх миллионов детей и 115 тысячам будущих мам. Мы перечислили более 32 миллиардов рублей нашим гражданам", — сказал он.