Губернатор Бусаргин доложил Путину о строительстве онкоцентра в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве онкологического и противотуберкулёзного диспансеров в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Первый из них планируется запустить уже в этом году.

"В этом году мы завершаем строительство онкологического диспансера на 200 коек и 300 посещений в смену. [Там будет] современнейшее оборудование, которого ранее не было в Саратовской области, и уже летом медики начинают обучаться на нём работать. Третье учреждение— это противотуберкулёзный диспансер на 453 койки. Стоить отметить, что до этого вся туберкулёзная служба была разрознена территориально по всей Саратовской области", — отметил губернатор на совещании Путина по открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов.

Он поблагодарил президента за реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. По словам Бусаргина, в этом году в городах и районных центрах Саратовской области одновременно уже строится пять современнейших поликлиник. Он добавил, что благодаря проделанной работе за 2022 год продолжительность жизни в регионе увеличилась более чем на три года и составляет 72,5 года. Он назвал это самым главным результатом.