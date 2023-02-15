Составлен список слов и выражений на русском, которые могут вызывать смерть

Некоторые фразы, которые человек произносит в течение жизни, могут серьёзно навредить его здоровью и даже довести до летального исхода. Об этом предупредил психотерапевт иранского происхождения и доктор медицины Носсрат Пезешкиан, сообщает kp.ru.

Как указал специалист, существуют фразы, которые способны негативно воздействовать на организм. Пезешкиан называл их органическими, то есть воздействующими на те или иные внутренние и наружные органы. По его словам, подсознание может воспринимать некоторые слова буквально.

Так, среди опасных фраз: "Кишка тонка", "Просто не перевариваю", "Тошнит", "Воротит". Они могут провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, язву желудка или гастрит. Причинами инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний являются фразы: "Сердце разрывается", "Удар в самое сердце" и "Близко к сердцу".

Кроме того, психотерапевт добавил, что онкологические заболевания способны вызывать выражения: "Провалиться мне на этом месте", "Надоело до смерти", "Что-то гложет", "Смертельно устал". Появление мигрени может быть связано со следующими выражениями: "Ломать голову", "Выносить мозг", "Крыша съехала", "Сломя голову", "Голова идёт кругом".

А депрессию и неврозы могут провоцировать фразы: "Терпение лопнуло", "Сил больше нет", "Сыт по горло", "Не морочьте мне голову", "Не пудрите мне мозги". Чтобы не столкнуться с проблемами со зрением, лучше избегать таких выражений: "Вырви глаз", "Хоть глаз выколи", "Глаза б мои это не видали". При этом ненормативная лексика, согласно позитивной психотерапии Пезешкиана, здоровью не вредит.