Зюганов рассказал о ночных телефонных звонках Путина
Зюганов заявил, что Путин иногда звонит ему после полуночи
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Обложка © Kremlin.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой 30-летию партии.
"У него [Путина] тяжёлый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — отметил Зюганов.
По словам председателя КПРФ, он легко может напрямую связаться с главой государства, поскольку Путин "открыт для диалога". Политик подчеркнул, что некоторым министрам сложнее дозвониться, чем президенту страны. При этом Зюганов не раскрыл, что именно он обсуждает с Путиным во время ночных телефонных разговоров.
Напомним, 13 февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. В ходе беседы глава государства выразил уверенность, что РФ победит в конфликте на Украине.