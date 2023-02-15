Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой 30-летию партии.

"У него [Путина] тяжёлый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — отметил Зюганов.

По словам председателя КПРФ, он легко может напрямую связаться с главой государства, поскольку Путин "открыт для диалога". Политик подчеркнул, что некоторым министрам сложнее дозвониться, чем президенту страны. При этом Зюганов не раскрыл, что именно он обсуждает с Путиным во время ночных телефонных разговоров.