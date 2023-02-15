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Опубликовано 15 февраля 2023, 22:33

Зюганов рассказал о ночных телефонных звонках Путина

Зюганов заявил, что Путин иногда звонит ему после полуночи

Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Обложка © Kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой 30-летию партии.

"У него [Путина] тяжёлый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — отметил Зюганов.

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По словам председателя КПРФ, он легко может напрямую связаться с главой государства, поскольку Путин "открыт для диалога". Политик подчеркнул, что некоторым министрам сложнее дозвониться, чем президенту страны. При этом Зюганов не раскрыл, что именно он обсуждает с Путиным во время ночных телефонных разговоров.

Напомним, 13 февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. В ходе беседы глава государства выразил уверенность, что РФ победит в конфликте на Украине.

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Иван Косицын
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