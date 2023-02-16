Захарова сочла высылку организатора "Бессмертного полка" из Эстонии поддержкой русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдворение из Эстонии организатора акции "Бессмертный полк" на территории республики Сергея Чаулина, связав это с русофобским курсом властей прибалтийской страны.

"Вероятно, особое раздражение эстонских властей вызвал тот факт, что он занимался организацией и проведением шествий "Бессмертного полка" в Эстонии. Это и стало главной причиной произошедшего", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова добавила, что попытка Чаулина, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, "отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в "демократической" Эстонии".

"Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искажённую интерпретацию исторических событий двадцатого века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников", — подчеркнула представитель МИД России.