Захарова сочла высылку организатора "Бессмертного полка" из Эстонии поддержкой русофобии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдворение из Эстонии организатора акции "Бессмертный полк" на территории республики Сергея Чаулина, связав это с русофобским курсом властей прибалтийской страны.
"Вероятно, особое раздражение эстонских властей вызвал тот факт, что он занимался организацией и проведением шествий "Бессмертного полка" в Эстонии. Это и стало главной причиной произошедшего", — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова добавила, что попытка Чаулина, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, "отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в "демократической" Эстонии".
"Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искажённую интерпретацию исторических событий двадцатого века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников", — подчеркнула представитель МИД России.
Как писал Лайф, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство и выслал из страны россиянина Сергея Чаулина — организатора акций "Бессмертный полк" на территории республики. Он выехал из страны 14 февраля. Сам Чаулин также подтвердил выдворение.
VK / МИД России