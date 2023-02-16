"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в битве лидеров АПЛ

"Манчестер Сити" в Лондоне победил "Арсенал" в перенесённом матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом тайме команды отличились по разу. У гостей забил Кевин Де Брёйне, а у хозяев — Букайо Сака реализовал пенальти. А во второй половине забивали только футболисты Манчестера: на 72-й вперёд гостей вывел Джек Грилиш, а на 82-й Эрлинг Холанд упрочил лидерство.

"Ман Сити" набрал 51 очко, столько же у "Арсенала", однако теперь клуб из Манчестера возглавляет таблицу, опережая лондонцев по дополнительным показателям.