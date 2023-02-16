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Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 21:33

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в битве лидеров АПЛ

"Манчестер Сити" в Лондоне победил "Арсенал" в перенесённом матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом тайме команды отличились по разу. У гостей забил Кевин Де Брёйне, а у хозяев — Букайо Сака реализовал пенальти. А во второй половине забивали только футболисты Манчестера: на 72-й вперёд гостей вывел Джек Грилиш, а на 82-й Эрлинг Холанд упрочил лидерство.

"Ман Сити" набрал 51 очко, столько же у "Арсенала", однако теперь клуб из Манчестера возглавляет таблицу, опережая лондонцев по дополнительным показателям.

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А в начале февраля "Арсенал" прервал серию из 13 побед подряд, проиграв в матче чемпионата "Эвертону". Встреча завершилась со счётом 0:1.

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Twitter / Manchester City

Артур Лапсаков
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