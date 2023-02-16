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15 февраля, 23:56

Минфин: США выдвинут своего кандидата на пост главы Всемирного банка

Соединённые Штаты намерены предложить своего кандидата на пост президента Всемирного банка. Такое заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен после новости о том, что действующий глава ВБ Дэвид Малпасс покинет должность до 30 июня.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Йеллен выразила надежду на то, что исполнительный комитет ВБ проведёт "прозрачный, основанный на заслугах и быстрый процесс" выборов кандидатов.

У Всемирного банка сменится президент

У Всемирного банка сменится президент

"Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания", — отмечается в заявлении министра.

Ранее президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что в 2023 и в 2024 годах в мире будут наблюдаться медленные темпы роста экономики. Согласно оценке президента ВБ, "сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдёт сильное восстановление мировой экономики".

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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