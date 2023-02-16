Минфин: США выдвинут своего кандидата на пост главы Всемирного банка

Соединённые Штаты намерены предложить своего кандидата на пост президента Всемирного банка. Такое заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен после новости о том, что действующий глава ВБ Дэвид Малпасс покинет должность до 30 июня.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Йеллен выразила надежду на то, что исполнительный комитет ВБ проведёт "прозрачный, основанный на заслугах и быстрый процесс" выборов кандидатов.

"Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания", — отмечается в заявлении министра.